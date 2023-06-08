Игра в поддавки с РФ: Кулеба отреагировал на предложение Турции по расследованию подрыва ГЭС

Министерство иностранных дел Украины негативно отреагировало на предложение Турции создать международную комиссию для расследования подрыва Каховской ГЭС.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с россиянами. Когда в Еленовке убили наших военнопленных и мы сказали ООН: пришлите миссию свою, расследуйте. Вы думаете, они туда доехали? Я вам больше скажу: эта миссия была тихо закрыта ООН, как называется, без шума и пыли, — сказал он.

В то же время Кулеба предложил международным институтам приехать в Киев и расследовать постоянные атаки на украинскую столицу.

Напомним, что вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Эрдоган заявил, что для расследования взрыва на Каховской ГЭС может быть создана комиссия с участием экспертов из Украины и России, а также ООН и международного сообщества, включая Турцию.

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