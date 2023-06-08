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Километры траншей и заминированная территория. В ВСУ рассказали детали подготовки к обороне Бахмута

Сергій Череватий
Фото: АрміяInform

ВСУ готовили операцию по обороне Бахмута в Донецкой области еще во время боев за Лисичанск и Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии УНН.

По его словам, приказ об организации обороны города был подписан еще в июле 2022 года. Также тогда сформировали и подписали план подготовки обороны Бахмута. Кроме того, были созданы внешние и внутренние обороны города, рубежи.

— Для подготовки привлекались системы траншей, которые насчитывали почти 20 тысяч метров. Также много было сделано мест для ведения огня и других сооружений. Именно эти вещи дали в комплексе, плюс применялись нашими военными инженерами системы минирования. Более 5 тысяч мин установлено. Кроме того было подготовлено много средств заграждения: колючей проволоки более 15 тысяч метров, — рассказал Череватый.

Он отметил, что именно благодаря успешной оборонительной операции, украинские защитники смогли обезвредить убитыми и ранеными по меньшей мере 81 тысячу наемников ЧВК Вагнера.

Представитель Восточной группировки войск отметил, что система обороны была построена, благодаря всем силам, успешно. Сейчас в районе Бахмута украинские силы контратакуют.

— Нашими подразделениями в ходе наступательных штурмовых действий удалось пройти вдоль канала Северский Донец — Донбасс, также в направлении Богдановка, Ягодное, Сакко и Ванцетти от 250 до 1100 метров, — добавил он.

ВСУ воспользовались ротацией россиян и пытаются несколько дней подряд проводить штурмы позиций оккупантов, идет постепенное продвижение.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут взял на себя функцию магнита в этой войне. Туда направляется лучшее и новейшее вооружение, которое Украина получает от западных партнеров.

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Источник: УНН
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ
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