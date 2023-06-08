Кулеба ответил, могут ли страны НАТО ввести войска в Украину
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО не будут вводить войска на территорию Украины до завершения войны.
Об этом он сообщил в эфире Завтрак с 1+1.
— До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. Более того, мы этого не просим. Нам нужно оружие, — сказал глава МИД.
Кулеба также отметил, что после того, как Украина станет членом Альянса, украинские бригады будут размещены в других странах НАТО для их защиты.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран НАТО может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, включая США, не предоставят Киеву ощутимых гарантий безопасности.
Источник: Завтрак с 1+1