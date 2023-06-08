Кулеба ответил, могут ли страны НАТО ввести войска в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО не будут вводить войска на территорию Украины до завершения войны.

Об этом он сообщил в эфире Завтрак с 1+1.

— До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. Более того, мы этого не просим. Нам нужно оружие, — сказал глава МИД.

Кулеба также отметил, что после того, как Украина станет членом Альянса, украинские бригады будут размещены в других странах НАТО для их защиты.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран НАТО может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, включая США, не предоставят Киеву ощутимых гарантий безопасности.

Источник: Завтрак с 1+1

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