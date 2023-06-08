Люди на ВОТ все больше игнорируют оккупантов – те везут их на допросы и не возвращают
На временно захваченной территории Украины начал стремительно снижаться уровень влияния российских оккупационных администраций.
А все потому, что оккупанты не способны поддерживать приемлемый уровень жизни людей.
По информации, которая есть в распоряжении заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, в ряде временно захваченных населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей местные жители демонстративно пренебрегают распоряжениями оккупационных администраций и заявляют о недоверии к российской пропаганде.
– Среди граждан все больше распространяется правдивая информация о ситуации на фронте и губительности последствий российской оккупации, растет количество проукраински настроенного населения, – отмечает Анна Маляр.
Чтобы изменить эту тенденцию, российское командование прибегает к жестким массовым карательным акциям.
Так, на прошлой неделе оккупанты на несколько дней оцепили Кирилловку Запорожской области.
В городе проходила тотальная фильтрация, продолжались обыски на объектах местной инфраструктуры и в домах людей.
Особенно тщательно проверяли тех граждан, которые, по данным ФСБ России, имеют проукраинскую позицию.
Часто таких людей оккупанты сразу задерживали и вывозили на допросы.
Часть из них после допросов домой не вернулась. Пока что их судьба неизвестна.
Источник: Анна Маляр