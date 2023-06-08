Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус 730 оккупантов и почти три десятка артсистем: потери РФ на 8 июня
За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 730 российских оккупантов.
В общей сложности на 470-е сутки полномасштабной войны в армии РФ стало меньше на 212 760 солдат.
Потери РФ на 8 июня 2023
- личного состава – около 212 760 (+730),
- танков ‒ 3 891 (+18),
- боевых бронированных машин ‒ 7 576 (+16),
- артиллерийских систем – 3 668 (+28),
- реактивных систем залпового огня – 595 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 355 (+3),
- самолетов – 314,
- вертолетов – 299,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 234 (+15),
- крылатых ракет ‒ 1 171,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 384 (+35),
- специальной техники – 500 (+8).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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