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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 730 оккупантов и почти три десятка артсистем: потери РФ на 8 июня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 730 российских оккупантов.

В общей сложности на 470-е сутки полномасштабной войны в армии РФ стало меньше на 212 760 солдат.

Потери РФ на 8 июня 2023

  • личного состава – около 212 760 (+730),
  • танков ‒ 3 891 (+18),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 576 (+16),
  • артиллерийских систем – 3 668 (+28),
  • реактивных систем залпового огня – 595 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 355 (+3),
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 299,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 234 (+15),
  • крылатых ракет ‒ 1 171,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 384 (+35),
  • специальной техники – 500 (+8).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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