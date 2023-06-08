Подрыв Каховской ГЭС. Для строительства новой станции нужно не менее 5 лет — Укргидроэнерго

Для строительства новой станции на месте разрушенной россиянами Каховской ГЭС необходимо не менее 5 лет и около 1 млрд евро.

Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

— Мы еще не знаем всего характера разрушений. Разрушена станция, автодорожный и железнодорожный переезд. Это сложный гидроузел, который надо отстроить как можно быстрее после деоккупации. И мы уже сегодня прорабатываем варианты строительства станции, — говорится в сообщении.

Отмечено, что сейчас важнейшая задача — перегородить водосливную плотину и восстановить водоснабжение в пострадавших регионах.

— Мы будем аккумулировать воду на верхних водохранилищах, чтобы быть готовыми наполнить Каховское водохранилище, — добавил Сирота.

С октября ГЭС не производила электроэнергию для Объединенной энергосистемы Украины.

6 июня около 02:30 ночи российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. Украинская разведка заявила, что доказательная база о причастности РФ к подрыву дамбы Каховской ГЭС собирается, есть много свидетельств, что за терактом стоит военно-политическое руководство страны-агрессора и ее войска.

Источник: Укргидроэнерго

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