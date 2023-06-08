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Юлия Соколова, редактор ленты

Подрыв Каховской ГЭС является основанием для санкций против российской атомной отрасли – МИД

МЗС України
Фото: Depositphotos

Подрыв дамбы Каховской ГЭС оказывает непосредственное влияние на безопасность Запорожской атомной электростанции (АЭС). Это преступление РФ должно стать основанием для введения санкций против российской атомной отрасли.

Об этом рассказала на брифинге директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины Александра Василенко.

Она напомнила, что после подрыва ГЭС Украина призвала страны ЕС и Большой семерки безотлагательно рассмотреть санкции против российской ракетной индустрии и атомной отрасли.

– Подрыв Каховской ГЭС – это прямой индикатор того, что нарушена система безопасности одного из крупнейших украинских ядерных объектов, Запорожской атомной станции… Поэтому данный диалог (по применению санкций против атомной отрасли РФ. — Ред.) ведется, — подчеркнула Василенко.

Комментируя 11-й пакет санкций, над которым сейчас работает Евросоюз, она напомнила, что основное внимание в нем уделено прекращению логистического и финансового обхода ограничений.

Киев настаивает на расширении списка товаров двойного назначения, прекурсоров, химических элементов, печатных плат, используемых в ядерной и ракетостроительной сферах.

Кроме того, Украина привлекает внимание к военно-промышленному комплексу РФ, тем предприятиям, которые пока не попали под санкции, а также ко всей цепочке производства российской бронетехники и крылатых ракет.

– Мы видим, как РФ развивает коридор юг-север для того, чтобы получать санкционные товары. Это связь РФ с Ираном. Мы стараемся сделать так, чтобы этот коридор не развивался. Мы говорим со страховыми компаниями, с компаниями, которые предоставляют финансовые услуги для перевозчиков, чтобы сделать невозможными поставки, — добавила Василенко.

Как известно, в ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. В связи с этим затоплены десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

После подрыва дамбы уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, и это угрожает безопасности Запорожской АЭС.

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Источник: Media Center Ukraine

Война в Украине, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МЗС України
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