Наводнение разрушило позиции оккупантов на левом берегу Херсонской области – ISW

Наводнение от подрыва Каховской дамбы уничтожило много полевых укреплений первой линии обороны российских оккупантов.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Инфракрасная съемка, сделанная в 04:00 утра 7 июня, показывает, что наводнение сильно повредило российские оборонительные позиции на левом берегу Днепра, особенно на первой линии в Голой Пристани и Олешках.

Различные источники сообщают, что Олешки, Голая Пристань, Козачьи Лагери и Днепряны почти полностью затоплены, в некоторых районах уровень воды поднялся до высоты одноэтажных домов.

По данным аналитиков ISW, наводнение, вероятно, заставило российских военных бежать и оставить военную технику в Олешках и Голой Пристани. Именно из этих населенных пунктов россияне обстреливали Херсон.

Как заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, оккупанты отошли на расстояние от 5 до 15 км от зоны наводнения — теперь вражеская артиллерия не сможет достигать некоторых населенных пунктов на правом берегу Днепра.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушение дамбы выгодно для российской обороны, поскольку остановит продвижение украинских войск через реку.

По данным украинских властей, по состоянию на 7 июня частично или полностью затоплены 29 населенных пунктов, 19 из которых находятся на контролируемой Украиной территории, а 10 — на оккупированных территориях.

Аналитики отмечают, что наводнение усилится и еще больше изменит географию Херсонской области в течение следующих 72 часов.

Источник : ISW

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.