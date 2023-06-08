Что будет с Запорожской АЭС: возможна ли авария из-за падения уровня в Каховском водохранилище

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что подрыв Каховской дамбы и падение уровня воды в водохранилище будут представлять опасность для Запорожской АЭС.

По состоянию на вечер 7 июня уровень воды в водохранилище упал до 14,03 м. В МАГАТЭ отмечают, что если уровень опустится ниже 12,7 м, ЗАЭС больше не сможет перекачивать воду из водохранилища в охлаждающие резервуары. А произойти это может в течение ближайших двух дней.

При полном заполнении всех прудов-охладителей воды будет достаточно для охлаждения шести реакторов ЗАЭС, а также отработанного топлива в течение нескольких месяцев. Несмотря на то, что все шесть реакторов АЭС сейчас остановлены, им по-прежнему требуется охлаждение.

Где находится Запорожская атомная станция и что там происходит сейчас

Запорожская атомная электростанция расположена в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. АЭС введена в эксплуатацию в ноябре 1984 года. Это крупнейшая в Европе и третья в мире по мощности атомная электростанция. ЗАЭС имеет шесть энергоблоков по 1 млн кВт каждый.

ЗАЭС ежегодно генерировала около 40 млрд кВт/ч электроэнергии — это пятая часть всего годового производства электроэнергии в Украине.

4 марта 2022 года российские войска оккупировали ЗАЭС. Впоследствии российская компания Росатом заявила о своем контроле над АЭС. Станцию продолжает обслуживать украинский персонал под контролем России.

Во время обстрелов ЗАЭС россияне повредили ряд объектов на территории станции, и по предварительным оценкам, нанесен ущерб на сумму в 18,3 млрд грн.

Также оккупационные войска превратили ЗАЭС в военную базу, стянули туда немало оружия и тяжелой техники. А подвальные помещения станции захватчики используют для пыток над местным населением и работниками АЭС.

Что может произойти на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул значительный риск того, что атомная электростанция может остаться без необходимого количества воды для охлаждения шести реакторов. Именно из Каховского водохранилища вода поступала на ЗАЭС.

По его словам, в худшем случае без охлаждения в реакторах произойдет ядерный расплав, что повлечет за собой трагические экологические последствия.

В комментарии Фактам ICTV доктор наук, профессор Института электрофизики и радиационных технологий Харьковского университета им. Каразина Сергей Литовченко отметил, что на Запорожской АЭС есть определенные запасы воды, не связанные с Днепром и водохранилищем. Но падение уровня и уход воды из водохранилища может помешать пополнять запасы воды. Это в свою очередь нарушит режим эксплуатации станции, что может привести к существенным экологическим проблемам.

Сергей Литовченко отметил, что ядерные энергоблоки на ЗАЭС сейчас работают в холостом режиме, поэтому того количества воды, которое обычно использовали, когда АЭС работала на полную, уже не нужно.

По словам профессора, непосредственно недостаточность охлаждения системы, без каких-либо других факторов, может привести к тепловому выбросу — не ядерному взрыву. Следствием теплового выброса может быть загрязнение радиоактивными материалами определенной территории.

Однако Сергей Литовченко не берется прогнозировать, какая именно территория может быть загрязнена, ведь на это будет влиять ряд факторов: сколько реакторов зацепит взрыв, зацепит ли хранилище радиоактивных отходов и тому подобное.

— Взрыв маловероятно, но возможен. Взрыв — это худший вариант, хотя от таких тепловых выбросов реакторы обычно защищены, — отметил профессор.

На следующей неделе генеральный директор МАГАТЭ Гросси отправится на Запорожскую ТЭС, чтобы оценить ситуацию, сложившуюся после повреждения дамбы.

Ранее в комментарии Фактам ICTV глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала, что если российские военные спровоцируют аварию на ЗАЭС, то ситуация может быть схожей с аварией на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году, когда катастрофу вызвали землетрясение и цунами.

Или же это можно будет сравнить с аварией на американской АЭС Три-Майл-Айленд (Three Mile Island), которая произошла из-за нарушения охлаждения ядерного топлива в одном из реакторов в марте 1979 года.

Катастрофической проблемой может стать ситуация, когда ЗАЭС потеряет все источники электроснабжения — тогда начнется плавление ядерного топлива. И, как результат, возможен выброс радиоактивных веществ.

Если на ЗАЭС взорвется реактор, то произойдет выброс ядерного топлива и таких радиоактивных веществ, как стронций-90, йод-131 и цезий-137.

В случае ядерного взрыва на ЗАЭС площадь потенциально загрязненных территорий может достичь 2 млн кв. км. Например, потенциально загрязненные территории после аварии на ЧАЭС составляли 200 тыс. кв. км. Площадь зоны отчуждения вокруг Запорожской АЭС может составлять около 30 тыс. кв. км — это почти в десять раз больше, чем Чернобыльская зона.

Почти вся территория Запорожской области может стать непригодной для проживания в течение сотни лет. Радиационному воздействию могут подвергнуться 1 млн человек (после аварии на ЧАЭС — 600 тыс.).

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