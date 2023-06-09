ГСЧС не могут постоянно подвозить продукты и воду. Жителей затопленных районов призывают немедленно эвакуироваться

Для безопасности населения ГСЧС призывает граждан немедленно эвакуироваться из районов подтопления на Херсонщине.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил временно исполняющий обязанности директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Михаил Гриб.

По его словам, в районе Остров города Херсон сейчас крайне сложная ситуация, район полностью затоплен. Вода достигает первых этажей.

– Поэтому хочу обратиться ко всем тем, кто еще не выехал — вода сойдет, однако это будет длительный процесс. Спасатели не могут постоянно подвозить продукты питания и воду. Поэтому призываем всех покинуть опасные участки. Мы имеем все силы и средства для того, чтобы эвакуировать людей, – сообщил Гриб.

Он отметил, что некоторые люди находятся на 6-7 этажах, не хотят эвакуироваться, не прислушиваются к просьбам ГСЧС выехать. Ждут, что скоро вода спадет, и не понимают, насколько сложная сейчас ситуация.

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