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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Два Сонцепека за 2 дня: на Запорожье ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему

військовий ЗСУ

Сегодня, 9 июня, на Запорожском направлении украинская самоходная гаубица Паладин уничтожила российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1 Солнцепек.

Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Справка. ТОС-1А Солнцепек – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеированных во время боев против оккупантов.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко сообщил, что за прошедшие сутки это уже второй документальный факт уничтожения ТОС-1А Солнцепек.

Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны Украины на разных участках фронта уничтожили по меньшей мере 1 010 российских захватчиков.

Полномасштабная война в Украине длится уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: ОК Север

Война в Украине
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