Информационные бои не менее ожесточенные: Маляр о “вбросах” РФ по потерям ВСУ
Российские оккупанты периодически завышают потери Вооруженных сил Украины на том или ином направлении. Как объяснила заместитель министра обороны Анна Маляр, такие “вбросы” являются частью информационной войны.
Соответствующие разъяснения она обнародовала в своем Telegram-канале.
Маляр отметила, что потери на войне неизбежны. Однако следует учитывать, что РФ ведет войну в двух измерениях: реальном и информационном.
– В информационном бои не менее ожесточенные. И у них тоже есть определенные задачи, правила и законы, – заявила заместитель министра.
Это, в частности, касается потерь на поле боя.
Маляр объяснила, что любая сторона вооруженного конфликта пытается показать потери противника и засекретить собственные во время активной фазы боев. Поскольку чем больше открытых данных о противнике, тем проще просчитать его планы и возможности.
В войне против Украины РФ пытается получить нужные ей данные о ВСУ через информационные “вбросы”. Таким образом, агрессор хочет побудить украинскую сторону к оправданиям и опровержениям.
– Кроме разведки, а у россиян она сейчас очень усложнена на нашей территории, есть еще способы вытягивания нужной информации через вбрасывание в информационное пространство провокаций. Таким образом можно заставить другую сторону выдать как можно больше информации о себе, — рассказала Маляр.
По ее словам, именно для этого оккупанты распространяют очень завышенные цифры потерь ВСУ, ожидая, что украинская сторона начнет это опровергать и выдаст какие-то данные.
С этой же целью враг распространяет фейки о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или других командующих войсками. Агрессор ожидает услышать комментарии и опровержения с демонстрацией на фото и видео локаций, где находятся командиры.
– Поэтому надо понимать, что мы информацией тоже воюем, как и враг, – подытожила Маляр.
Как известно, российские пропагандисты недавно распространяли фейк, что Валерий Залужный якобы получил ранения во время ракетного удара по командному пункту. Для опровержения этого главнокомандующий ВСУ обратился к украинцам.
Ранее оккупанты придумали фейк об исчезновении Залужного, чтобы деморализовать украинских военных в районе Бахмута.
Агрессор также распространял ложь о якобы гибели украинского военного командования.
Источник: Telegram-канал Анны Маляр