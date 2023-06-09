Основное внимание – ситуации на передовой: Зеленский провел Ставку
В пятницу, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Основное внимание уделили ситуации на передовой.
С докладами выступили командующие оперативных направлений, главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, МВД.
— Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонительные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили подробно поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО, — сообщил президент в вечернем обращении.
Также сегодня Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Японии и Нидерландов.
Глава государства проинформировал партнеров о спасательной операции в южных районах, о наших насущных потребностях.
— С господином премьер-министром Японии обсудили подготовку Глобального саммита мира и конференцию в Японии по восстановлению и трансформации нашей страны после боевых действий. С господином премьер-министром Нидерландов говорили о нашем дальнейшем оборонном сотрудничестве, скоординировали наши позиции перед очередным Рамштайном. Двигаемся шаг за шагом в усилении нашего воздушного щита. Обсудили коалицию Патриотов, тренировки наших пилотов, — сказал Зеленский.