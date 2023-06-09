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Валентина Чорна, редактор ленты

Основное внимание – ситуации на передовой: Зеленский провел Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В пятницу, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Основное внимание уделили ситуации на передовой.

С докладами выступили командующие оперативных направлений, главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, МВД.

— Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонительные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили подробно поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО, — сообщил президент в вечернем обращении.

Также сегодня Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Японии и Нидерландов.

Глава государства проинформировал партнеров о спасательной операции в южных районах, о наших насущных потребностях.

— С господином премьер-министром Японии обсудили подготовку Глобального саммита мира и конференцию в Японии по восстановлению и трансформации нашей страны после боевых действий. С господином премьер-министром Нидерландов говорили о нашем дальнейшем оборонном сотрудничестве, скоординировали наши позиции перед очередным Рамштайном. Двигаемся шаг за шагом в усилении нашего воздушного щита. Обсудили коалицию Патриотов, тренировки наших пилотов, — сказал Зеленский.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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