Уровень воды в Каховском водохранилище упал еще на 0,4 м — что известно и чем это грозит ЗАЭС

По состоянию на 16:00 9 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 11,33 м.

Об этом сообщила пресс-служба Частного акционерного общества Укргидроэнерго.

— Гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС, — отметили в компании.

Таким образом с сегодняшнего утра уровень воды снизился на 0,4 м, в 08:00 он составлял 11,74 м.

С утра 6 июня, когда была взорвана Каховская ГЭС, уровень воды упал в целом уже на 5,1 м, тогда он составлял 16,4 м.

Эксперты международной экологической организации Greenpeace отмечают, что резкое снижение уровня воды в Каховском водохранилище представляет риск для Запорожской АЭС.

В частности, может обвалиться дамба, которая удерживает воду в пруду, необходимом для охлаждения ядерного топлива внутри станции.

— Украинские власти заявили, что ожидают падения уровня до 3 метров в течение недели с 17,4 метров, как это было до разрушения Каховской дамбы в результате действий России. Такое падение уровня воды увеличивает давление воды на стенки дамбы ставка охлаждения электростанции, — говорится в сообщении.

Обеспечение альтернативного водоснабжения планируется украинскими атомщиками и Энергоатомом, но в условиях российской оккупации это невозможно.

— Такое разрушение водоема-охладителя значительно усложнит поставки необходимой охлаждающей воды для шести реакторов и отработанного ядерного топлива на площадке. Хотя пять реакторов находятся в состоянии холодного останова, а один — горячего, остаточное тепло ядерного топлива требует постоянного охлаждения, — заявили в организации.

Вчера директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщал, что уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже так называемой мертвой точки — 12,7 м.

Это критический уровень, когда уже нельзя делать водозабор в населенные пункты и для Запорожской атомной электростанции.

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