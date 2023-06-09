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Три важных момента: как мир должен реагировать на подрыв Каховской ГЭС

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Украина призывает мир реагировать на катастрофу на Каховской ГЭС действиями, а не словами.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Во-первых, признать очевидное – именно Россия ответственна за подрыв. Наказание террористов за нарушение законов и обычаев войны и за экоцид будет неотвратимо. Во-вторых, призываем к интенсивной помощи Украине, чтобы минимизировать последствия катастрофы. Спасибо тем, кто это уже делает. В-третьих, важно вмешательство международных организаций: ООН, Красного Креста и других для спасения тех, кто сейчас в оккупации, — говорит он.

Премьер сказал, что в остающейся под оккупацией левобережной части Херсонской области ситуация критическая, так как оккупанты не спасают гражданское население, блокируют выезд людей из зоны бедствия.

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— Подрыв Каховской ГЭС будет иметь длительные последствия. По данным Минэкологии, экологический ущерб исчисляется в размере более 55 млрд грн. Это предварительные, не окончательные цифры. Затоплены также большие массивы сельскохозяйственных земель. По данным Министерства аграрной политики, 10 тысяч гектаров только на правобережье. После схождения воды нужно восстанавливать почву и более 30 систем орошения, — заявил Шмыгаль.

Он утвержадет, что необходимо пересматривать предварительные расчеты потребностей Украины на восстановление, так как только отстаивание ГЭС, по предварительным данным Укргидроэнерго, обойдется ориентировочно в 1 млрд евро, и еще столько же будут стоить другие сопутствующие работы.

— На днях мы договорились с Всемирным банком о скорой оценке убытков и потребностей этой катастрофы совместно с международными партнерами. Это вызовы, на которые Украина и партнеры должны синхронно реагировать. Мы говорим не о потерях Украины, мы говорим о потерях Европы. Эхо теракта на Каховской ГЭС докатится до всех уголков континента. Поэтому общие угрозы нуждаются в совместных действиях, — подчеркнул премьер.

Война в Украине, Денис Шмыгаль, Каховська ГЕС
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