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Валентина Чорна, редактор ленты

В Конгрессе США внесли резолюцию с призывом предоставить Украине ATACMS

ATACMS
Фото: Getty Images

Представители Демократической и Республиканской партий США зарегистрировали резолюцию с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Документ опубликовала пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Как заявил соавтор резолюции, республиканец Майкл Маккоул, если США не предоставят Украине всего необходимого оружия, то будут способствовать затягиванию войны.

— Успех украинского контрнаступления напрямую связан с военной помощью, которую предоставляют США и наши союзники. Поэтому крайне обидно, что администрация задерживает миллиарды долларов военного финансирования, которые можно было бы немедленно передать Украине, и в свою очередь помочь ее Вооруженным силам существенно изменить ситуацию на поле боя, — подчеркнул конгрессмен.

В документе отмечается, что США и страны-союзники имеют тысячи ракет ATACMS, и часть из них можно передать Украине.

Авторы инициативы вспоминают решение Великобритании и Франции о передаче ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp дальностью от 250 километров.

— Быстрое предоставление этого крайне важного вооружения предоставит украинским военным необходимую возможность ударов в глубоком тылу противника, которой они пока не имеют, подрывая способность России вести войну, — говорится в тексте резолюции.

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Война в Украине, Джо Байден, Конгресс США, Російська агресія, США
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