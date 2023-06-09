В Киеве хотят обустроить укрытия автоматизированной системой открытия: КГГА об итогах проверки

В КГГА отчитались о ходе проверки укрытий в городе Киеве. Сейчас проверено более 90% объектов. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По словам Пантелеева, после проверки 90% объектов стало понятно, что две трети хранилищ — пригодны для использования, и треть — непригодна.

— Из непригодных потенциально могут быть использованы 17%. Это те укрытия, в которых, в основном, надо навести порядок. В части случаев необходимы определенные средства для проведения ремонтных работ. Это косметический ремонт, также необходимо дооборудовать их сиденьями, — сказал он.

Пантелеев добавил, что 14% укрытий — это те помещения, которые фактически использоваться не могут. Он добавил, что там даже иногда находиться опасно.

— Мы все знаем, какие есть подвалы в Киеве — иногда потолок низкий, иногда в подвалах проходят магистральные трубопроводы отопления — это горячая вода, что создает опасность и делает невозможным использование таких помещений для укрытия, — подчеркнул он.

После анализа укрытий в районах столицы стало понятно, что большинство непригодных укрытий есть в жилых домах.

Всего пригодными к использованию являются 2 943 укрытия по состоянию на 9 июня 2023 года. В 68% — обеспечен свободный доступ к ним, в 28% — свободный доступ обеспечивается в течение 5 минут, еще 4% были обнаружены закрытыми.

Пантелеев сообщил, что в Киеве планируют обустроить укрытия автоматизированной системой открытия, а также установить модульные железобетонные объекты защиты.

Всего в столице планируют оснастить около 3 тыс. укрытий и хранилищ автоматизированной системой открытия, чтобы доступ к укрытиям во время воздушной тревоги был гарантированным. Городские власти планируют приобрести и установить как дополнительные около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

— Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию имеющихся подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений.

Ведь использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, прежде всего, в спальных районах города, — сообщил Пантелеев.

Город работает над оснащением существующих сооружений гражданской защиты автоматизированной системой доступа. Кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. И дальше их введут во всем городе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.