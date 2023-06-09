Военный, который защищает Украину с четырьмя братьями, дал совет тем, кто устал от войны

Украинский военнослужащий Михаил Викарий держит оборону в самой горячей точке на фронте — под Бахмутом. Он защищает Украину вместе с четырьмя братьями, а еще один брат сейчас проходит подготовку.

Его позывной — Мойша, а служит он в штурмовом подразделении. Михаил не считает свою семью супергероями, а называет скромно обычной семьей.

— Выбора идти или нет у меня не было. Я знал, что пойду. Мы, в принципе, этого ждали. Старший брат сообщил, что будет война и надо готовиться. Мы уже знали, куда мы пойдем и что будем делать. Мама была очень против, но мы втихаря сбежали на войну от мамы, так сказать, — признался Михаил в интервью Єдиним новинам.

У братьев с мамой есть семейный чат, а когда кто-то вовремя не ставит плюсик, то мама начинает “штурмовать” всех, чтобы они нашли брата. Михаил говорит, такое происходит регулярно, если кто-то в течение дня не вышел на связь.

— Она (мама, — Ред.) начинает нервничать и искать — кто, где, почему нет связи. Давайте сюда все: видео, фото, что вы все живы и здоровы, — признается военный.

Однако, он говорит, что их маму можно понять, поэтому братья стараются максимально находиться на связи, чтобы женщина меньше волновалась. Их мама Татьяна Борисовна 4 марта прошлого года вместе с дочкой выбрались за границу из оккупированного Ирпеня. Братья тогда выдохнули — женщины в безопасности.

Самый страшный момент на войне, свидетелем которого стал Михаил, произошел на промежутке Мощун — Горенка на Киевщине. Наши военные там держали позиции, туда же Михаил отправился со старшим братом в расчете противотанкистов. Другие два старших брата были тогда в Киеве на базе и ждали выезда.

— Это было, возможно, 5 марта. Связи со смежными подразделениями не было, мы “зеленые”, не понимали, что нам в принципе делать… Нам доложили, что мы в окружении. Была ночь. Нам сказали, что надо “что-то с этим делать”. Тогда я на несколько минут впал в ступор, мне стало страшно, но я не боялся врага, мне стало страшно, что нет моих братьев со мной. Что я их могу больше не увидеть или попаду в плен, и это будет, скажем, очень грустно, — вспоминает военный.

Тогда наши защитники врага отбросили, а через несколько дней Михаил снова встретился с братьями и они продолжили работу уже вместе. После этого они решили так не разделяться.

То, что рядом с ним братья, очень сильно влияет на ситуацию, говорит Мойша. Ведь с первых дней войны они находятся в одном подразделении, а их брат — их командир. Под его руководством они ходили на штурмы.

— То есть меня прикрывает мой брат. Я знаю, что мне надо прикрывать моего брата. Ответственность на ступень выше. Ты понимаешь, что не можешь убежать, даже если тебе очень страшно, потому что твой брат пошел вперед и нужно держать там сектор, — признался Михаил.

Более того, по его словам, когда он вместе с братьями, это очень сильно поднимает боевой дух. Возникает осознание, что все хорошо, что спина твоя всегда будет прикрыта. Сейчас Михаил с братьями служат в 3 отдельной штурмовой бригаде. Она создана на базе подразделения территориальной обороны Азов.

Михаил Викарий говорит, о том, как они называют между собой оккупантов, можно догадаться, но добавляет, что уважение к врагу, хоть минимальное, должно быть. Он объясняет, что противника можно ненавидеть, но надо понимать, что он также стреляет, учится и что его шансы выиграть такие же, как и у тебя.

То, что творят россияне в Украине, Михаил называет геноцидом и не может найти логического объяснения действиям оккупантов. Он говорит, что простить их после всего зла, что было сделано Украине и украинцам, будет невозможно. Также он признает, что устал, но говорит, кто как не они. Украина для них — не абстракция, это такая же семья, только больше.

— Раз уж начали, то надо все заканчивать. Я не могу сказать: Все, я устал, я еду домой, — говорит Михаил “об усталости от войны”, о которой так часто говорят.

Также Михаил говорит, что не понимает людей, которые говорят, что “устали от войны”. Одному из своих знакомых, который сетовал на такую усталость и выражал желание поехать за границу, Михаил посоветовал поехать в военный госпиталь и посмотреть на раненых ребят, которые без рук и без ног, и задуматься, как они себя чувствуют.

— Да, они, возможно, стали инвалидами и потеряли многое. Но они понимают, что могло быть хуже. Нужно радоваться жизни, пока она есть. Такое понятие, как “устал от войны” для гражданского человека, который ходит в Киеве, пьет спокойно кофе — это странно для меня, — объясняет Михаил.

Активность украинских военных в социальных сетях он объясняет желанием показать, что делают украинские военные на фронте. Михаил отмечает, это не является пропагандой, а именно освещением войны в социальных сетях.

По словам Михаила, весь мир может зайти в TikTok и увидеть, как украинские военные себя чувствуют, а кто-то в Киеве может посмотреть видео, где эвакуируют раненых, увидеть обстрелы и на минутку задуматься, что это не так и далеко — в 800 км от Киева.

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