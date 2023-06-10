Вода отступает, нет света: мэр Новой Каховки о ситуации в городе

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области начал спадать уровень воды после наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС.

В то же время город остается без света. Об этом сообщил мэр Владимир Коваленко.

— Что касается Новой Каховки, то вода отступает, она теперь осталась в парковой зоне, в нижней части города, где в первые часы было затоплено и где была самая большая волна — до шести метров доходила: в районе Сказочной дубравы. Эта часть еще остается подтопленной, но там нет жилого фонда, — сказал он.

Коваленко отметил, что российские военные остаются в Новой Каховке, они “поднялись на уровень незатопленных улиц”.

По словам мэра, “гораздо тяжелее и страшнее” ситуация в селе Корсунка, которое входит в состав Новой Каховки. Жителям никто не сообщил, что идет подтопление.

— Вывоз не был организован, а уровень воды в этом селе был в три метра. Сегодня некоторые из подтопленных домов сложились, они были глинобитные. Затопило гимназию, монастырь, библиотеку, клуб, размыло кладбище. Не хочется в это верить, но местная женщина говорила: я видела, по городу плыли покойники и гробы, — рассказал Коваленко.

Из Корсунки большинство людей выезжали самостоятельно. Представители оккупационной администрации спрашивали в жителей, имеют ли они российские паспорта и предлагали “ехать в Челябинск”.

Сейчас, по данным мэра, вода в Корсунке понемногу начала спадать: “Из трех метров 80 сантиметров уже ушло”.

Источник : Радио Свобода

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