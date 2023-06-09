Вывозили вещи из гостиниц и баз отдыха: на Херсонщине оккупанты активно мародерили перед подрывом ГЭС
Перед подрывом Каховской ГЭС российские военные начали активнее мародерить на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Накануне теракта на станции оккупанты стали активнее разворовывать имущество и вывозить в сторону Крыма.
Мародерили не только на левобережье, но и вывозили вещи из гостиниц и баз отдыха в курортных городках и селах, в частности села Стрелковое.
Кроме того, захватчики усилили меры по поиску украинского подполья.
В ЦНС отметили, что данные события в очередной раз демонстрируют, что оккупанты планировали подрыв Каховской ГЭС и провели ряд подготовительных мероприятий. В частности, на протяжении весны россияне систематически эвакуировали свои оккупационные администрации с левобережья Херсонской области.