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Зеленский: Спасибо всем, кто участвует в спасательной операции на Херсонщине и Николаевщине

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто участвует в спасательной операции на Херсонщине и Николаевщине.

Об этом он сказал в вечернем обращении 9 июня.

— Спасибо всем, кто уже участвует в спасательной операции, кто так, как может, помогает людям. Людям, животным, всему живому. Спасибо и всем, кто побуждает международные организации, иностранных лидеров, другие государства видеть, что произошло, и называть вещи своими именами. Российские террористы должны отвечать за все, что они натворили, — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на колоссальное количество проблем из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, Украина преодолеет последствия катастрофы и всего российского зла.

— Конечно, в течение дня получаю доклады о спасательной операции на Херсонщине и Николаевщине, о состоянии Каховского водохранилища — фактически его остатков. Колоссальное количество проблем. Но работаем над их преодолением на всех возможных уровнях. И главное — сейчас есть общественный потенциал, чтобы это сделать. Я уверен: как бы ни было сложно, мы преодолеем последствия и этой катастрофы, и всего российского зла, — сказал президент.

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