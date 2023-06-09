ВСУ за сутки уничтожили более 1 тыс. оккупантов и 76 единиц тяжелой техники

За минувшие сутки Силы обороны Украины на разных участках фронта уничтожили по меньшей мере 1 010 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ в войне на 09.06.2023:

личного состава — около 213 770 (+1010) человек ликвидировано,

танков — 3901 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 7600 (+24) ед,

артиллерийских систем — 3702 (+34) ед,

РСЗО — 599 (+4) ед,

средств ПВО — 359 (+4) ед,

самолетов — 314 ед,

вертолетов — 299 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3247 (+13) ед,

крылатых ракет — 1171 ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26) ед,

специальной техники — 502 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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