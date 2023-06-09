Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили более 1 тыс. оккупантов и 76 единиц тяжелой техники

українські військові війна
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны Украины на разных участках фронта уничтожили по меньшей мере 1 010 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ в войне на 09.06.2023:

  • личного состава — около 213 770 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков — 3901 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 7600 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 3702 (+34) ед,
  • РСЗО — 599 (+4) ед,
  • средств ПВО — 359 (+4) ед,
  • самолетов — 314 ед,
  • вертолетов — 299 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3247 (+13) ед,
  • крылатых ракет — 1171 ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26) ед,
  • специальной техники — 502 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ракеты Hawk и Patriot: США готовят новый пакет помощи Украине на $2 млрд
Hawk missile
Один человек погиб, трое травмированы: над Звягелем сбито ракету
Обстріл Звягеля 9 червня 2023
Путин уже не тот – ISW о переносе ежегодной пресс-конференции главы Кремля
володимир путін
Карта боевых действий на 09.06.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Помощь на годы вперед: Британия будет долгосрочно поддерживать Украину — Сунак
Ріші Сунак
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Ядерные риски на ЗАЭС: Запорожье готовится к вероятной эвакуации
ВСУ за сутки уничтожили более 1 тыс. оккупантов и 76 единиц тяжелой техники
Подрыв Каховской ГЭС: какая была реакция мира и кто поможет Украине
Каховська ГЕС
Пишут в чатах и сидят на крышах: как выживают в затопленной Херсонщине
ВСУ за сутки уничтожили более 1 тыс. оккупантов и 76 единиц тяжелой техники
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (07.06.2023)
ВСУ за сутки уничтожили более 1 тыс. оккупантов и 76 единиц тяжелой техники
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь