Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили более 1 тыс. оккупантов и 76 единиц тяжелой техники
За минувшие сутки Силы обороны Украины на разных участках фронта уничтожили по меньшей мере 1 010 российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ в войне на 09.06.2023:
- личного состава — около 213 770 (+1010) человек ликвидировано,
- танков — 3901 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 7600 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 3702 (+34) ед,
- РСЗО — 599 (+4) ед,
- средств ПВО — 359 (+4) ед,
- самолетов — 314 ед,
- вертолетов — 299 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3247 (+13) ед,
- крылатых ракет — 1171 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26) ед,
- специальной техники — 502 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 471-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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