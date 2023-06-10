Это прямая ответственность России: Трюдо о разрушении Каховской ГЭС
Подрыв плотины Каховской ГЭС — это прямая ответственность страны-агресора России.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
— У нас нет никаких сомнений, что разрушение дамбы Каховской ГЭС было прямым следствием решения РФ вторгнуться на территорию мирного соседа, — заявил он.
Трюдо подчеркнул, что война России в Украине катастрофически повлияла на инфраструктуру, разрушила семьи, унесла жизни людей и вызвала экономический, продовольственный и энергетический недостаток по всему миру.
— Россия ответственна и будет нести эту ответственность. То, что произошло с ГЭС — это прямая ответственность России. И последствия этих событий — сверхтяжелые, — сказал канадский премьер.
Напомним, что сегодня Джастин Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $500 млн.
В него войдет конфискованный российский самолет Ан-124 Руслан, 287 ракет АИМ-7 для средств ПВО, 10 тыс. артиллерийских снарядов.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова