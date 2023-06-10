Это прямая ответственность России: Трюдо о разрушении Каховской ГЭС

Подрыв плотины Каховской ГЭС — это прямая ответственность страны-агресора России.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

— У нас нет никаких сомнений, что разрушение дамбы Каховской ГЭС было прямым следствием решения РФ вторгнуться на территорию мирного соседа, — заявил он.

Трюдо подчеркнул, что война России в Украине катастрофически повлияла на инфраструктуру, разрушила семьи, унесла жизни людей и вызвала экономический, продовольственный и энергетический недостаток по всему миру.

— Россия ответственна и будет нести эту ответственность. То, что произошло с ГЭС — это прямая ответственность России. И последствия этих событий — сверхтяжелые, — сказал канадский премьер.

Напомним, что сегодня Джастин Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $500 млн.

В него войдет конфискованный российский самолет Ан-124 Руслан, 287 ракет АИМ-7 для средств ПВО, 10 тыс. артиллерийских снарядов.

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