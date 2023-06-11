На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Во Львовской области из-за осадков из берегов вышла река Сходничанка.
В результате непогоды подтоплены около 40 домохозяйств в поселке Сходница Дрогобычского района.
Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
По его словам, в селе Урич Стрыйского района размыта дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обвален мост через реку, что заблокировало выезд из села.
В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что из подтопленных домов в пгт Сходница удалось спасти 15 человек.
Отметим, что сегодня мощный ливень с градом накрыл Киев. Вода залила подземные переходы, магазины и подъезды.
В ДТЭК предупредили, что сложные погодные условия в Киеве могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.
Фото: Максим Козицкий
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова