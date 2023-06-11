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Валентина Чорна, редактор ленты

На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств

Львівська область

Во Львовской области из-за осадков из берегов вышла река Сходничанка.

В результате непогоды подтоплены около 40 домохозяйств в поселке Сходница Дрогобычского района.

Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, в селе Урич Стрыйского района размыта дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обвален мост через реку, что заблокировало выезд из села.

В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что из подтопленных домов в пгт Сходница удалось спасти 15 человек.

Отметим, что сегодня мощный ливень с градом накрыл Киев. Вода залила подземные переходы, магазины и подъезды.

В ДТЭК предупредили, что сложные погодные условия в Киеве могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

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Фото: Максим Козицкий

Львовская область, Негода
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