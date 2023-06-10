Вблизи Никополя просело железнодорожное полотно: УЗ отменила ряд рейсов
Вблизи Никополя Днепропетровской области просел участок с железнодорожным полотном. Пригородные поезда отменены, на восстановление понадобится ориентировочно 3 дня.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
— Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонской области. Сегодня вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном. Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников, трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, — говорится в сообщении.
Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова и Тимкова будут ограничены до Чертомлыка.
Между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.
На участке Чертомлык — Кривой Рог назначат временный электропоезд с отправлением из Чертомлыка в 19:30 и прибытием в Кривой Рог в 21:00.
— Это означает, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог — Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев, — добавили в компании.
Фото: Укрзализныця
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова