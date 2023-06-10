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Валентина Чорна, редактор ленты

Вблизи Никополя просело железнодорожное полотно: УЗ отменила ряд рейсов

Під Нікополем просіла залізниця

Вблизи Никополя Днепропетровской области просел участок с железнодорожным полотном. Пригородные поезда отменены, на восстановление понадобится ориентировочно 3 дня.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

— Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонской области. Сегодня вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном. Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников, трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, — говорится в сообщении.

Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова и Тимкова будут ограничены до Чертомлыка.

Между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.

На участке Чертомлык — Кривой Рог назначат временный электропоезд с отправлением из Чертомлыка в 19:30 и прибытием в Кривой Рог в 21:00.

— Это означает, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог — Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев, — добавили в компании.

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вагон Укрзалізниці

Фото: Укрзализныця

Днепропетровская область, Никополь, Укрзализныця
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

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