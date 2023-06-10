Рада поддержала увеличение отпусков для военных до 40 дней

Верховная Рада Украины поддержала проект закона №9378, который увеличивает продолжительность отпусков для военнослужащих до 40 дней.

Об этом сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

При голосовании за принятие законопроекта в целом документ поддержали 270 парламентариев.

Проектом закона предусматривается предоставление военным отпуска в 30 дней, а также дополнительные 10 дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Нардеп Железняк добавил, что отпуск может быть предоставлен частями трижды в год, но при условии, если численность одновременного отсутствия военнослужащих не более 30% от общего количества военных.

— Это часть из того законопроекта №9342, который был по выплатам военным. Но его рассмотрение затягивается до уже до июля. Но ко второму чтению в основном законопроекте (№9342) была также норма об отпуске Курсантов (20 дней летний +10 дней зимний), но этих норм в принятом сегодня №9378 нет, — написал он.

Сейчас проект закона должен быть подписан главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, после чего документ пойдет на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

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