Рада поддержала увеличение отпусков для военных до 40 дней
Верховная Рада Украины поддержала проект закона №9378, который увеличивает продолжительность отпусков для военнослужащих до 40 дней.
Об этом сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.
При голосовании за принятие законопроекта в целом документ поддержали 270 парламентариев.
Проектом закона предусматривается предоставление военным отпуска в 30 дней, а также дополнительные 10 дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.
Нардеп Железняк добавил, что отпуск может быть предоставлен частями трижды в год, но при условии, если численность одновременного отсутствия военнослужащих не более 30% от общего количества военных.
— Это часть из того законопроекта №9342, который был по выплатам военным. Но его рассмотрение затягивается до уже до июля. Но ко второму чтению в основном законопроекте (№9342) была также норма об отпуске Курсантов (20 дней летний +10 дней зимний), но этих норм в принятом сегодня №9378 нет, — написал он.
Сейчас проект закона должен быть подписан главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, после чего документ пойдет на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова