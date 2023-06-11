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Будут расследовать подрыв ГЭС: под Херсон прибыли представители Международного уголовного суда

Будут расследовать подрыв ГЭС: под Херсон прибыли представители Международного уголовного суда

В Херсонскую область прибыли представители Международного уголовного суда для проведения следственных действий по разрушению плотины на Каховской ГЭС.

Об этом 10 июня сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин на своей странице в Facebook.

— В Херсоне. Документируем последствия подрыва Каховской ГЭС — военного преступления России. Масштаб катастрофический. Десятки тысяч людей пострадали. Только на подконтрольном Украине правом берегу Днепра в зоне затопления оказались 58 тыс. мирных жителей. Еще хуже ситуация на временно оккупированном левом берегу, — сообщил он.

Андрей Костин сообщил, что его ведомство открыто к сотрудничеству с международными партнерами для максимально прозрачного расследования и судебного разбирательства.

— И сегодня на месте преступления работаем вместе с представителями Международного уголовного суда. Коллеги прибыли в Херсонскую область для подготовки к проведению следственных действий по подрыву Каховской ГЭС, — написал он.

Генпрокурор добавил, что представители МУС увидят собственными глазами и сделают собственные выводы относительно разрушения плотины ГЭС.

Костин говорит, что в течение дня также провел совещание с руководством профильных подразделений Офиса Генпрокурора, областных прокуратур, руководством центрального аппарата и региональных управлений СБУ и Нацполиции.

— Определили приоритеты: расследование военного преступления — атака на объект, защищенный Женевскими конвенциями, — и экоцида, — написал генпрокурор.

Глава ОГПУ добавил, что сейчас все усилия Украины направлены на спасение людей.

— Но пока Украина спасает, Россия продолжает убивать. Сегодня очередной обстрел места эвакуации в Херсоне. Два волонтера ранены. Террор против мирных людей — стратегия агрессора. Никаких сомнений, кто ответственен за катастрофу на Каховской ГЭС: это — Россия, — написал он.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который 10 июня прибыл с визитом в Киев, заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС является прямой ответственностью России.

Источник: Андрій Костін

Фото: Андрій Костін

Андрій Костін, Каховська ГЕС, МКС, Офис генпрокурора, Херсонская область
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

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