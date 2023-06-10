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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Херсоне оккупанты обстреляли спасателей во время эвакуации людей

В Херсоне оккупанты обстреляли спасателей во время эвакуации людей
Фото: ГСЧС

9 июня в Херсоне во время эвакуации жителей с подтопленной территории, оккупанты в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

— В результате этого обстрела была повреждена техника, с помощью которой наши ребята спасали тех, кто не мог самостоятельно выбраться из ловушки, которую устроили россияне, — говорится в сообщении.

В Херсоне оккупанты обстреляли спасателей во время эвакуации людей

Фото: ГСЧС

Отмечается, что повреждения получили болотоход Богун, медицинский автомобиль Renault Trafic и Специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). Пострадавших среди личного состава нет.

Напомним, что 9 июня российская армия обстреляла город Херсон, который к тому же страдает от масштабного подтопления.

Источник: ГСЧС
Война в Украине, ДСНС, Російська агресія, Рятувальники
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