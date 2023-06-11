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Из-за ливней и стекания горных рек пострадали два района Львовской области — ОВА

Из-за ливней и стекания горных рек пострадали два района Львовской области — ОВА

Из-за мощных ливней, которые прошли вчера, и стекания горных рек пострадали Дрогобычский и Стрыйский районы Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Дрогобычский район:

В Сходнице произошло растекание реки Сходничанка. Уровень воды поднялся на 1,5 м. По всей протяженности реки размыты берега.

— Затоплены 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены 5 местных мостов. Из 16 домохозяйств откачивали воду. Газо- и водоснабжение поселка временно прекратили. 2/3 населенного пункта пока без электроснабжения, — говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС спасли 45 человек, из них 8 детей.

Кроме того, в результате повреждения одного моста в с. Новый Кропивник и двух мостов в с. Перепростиня отсутствует подъезд к 16 населенным пунктам. Объезд возможен.

Стрыйский район:

В населенных пунктах Подгородцы и Урич подмыло дорожное полотно, в наиболее опасном месте движение перекрыли. Объезд обеспечен.

Из заповедника Тустань, где проходил чемпионат Украины по спортивному горному туризму, спасатели эвакуировали 60 человек. Среди них — 44 ребенка.

— По состоянию на этот час осадки продолжаются, но они уменьшились. Вода сошла самотеком. Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая. Спасательные работы продолжаются, — добавил Козицкий.

К вечеру субботы, 10 июня, Киев накрыла мощная гроза. В столице начался сильный ливень, местами с градом.

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Источник: Максим Козицкий

Фото: Максим Козицкий

Злива, Львовская область
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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