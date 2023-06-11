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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Эффективны против Shahed 136. Наев показал работу чешских зенитных установок Viktor

Эффективны против Shahed 136. Наев показал работу чешских зенитных установок Viktor

Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, показал работу чешских зенитных комплексов Viktor и особо протестировал установки.

– Зенитные комплексы Viktor просты в обслуживании и маневренные. Их легко скрыть на огневой позиции, а темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту позволяет надежно поражать воздушные цели на больших расстояниях, – сказал Наев.

Он отметил, что в сочетании с тепловизионным прицелом и коллиматорным целеуказателем это очень мощное оружие против беспилотников типа Shahed 136.

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Фото: скриншот с видео

Война в Украине, Зброя для України, ВСУ, Сергей Наев
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