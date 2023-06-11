Эффективны против Shahed 136. Наев показал работу чешских зенитных установок Viktor
Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, показал работу чешских зенитных комплексов Viktor и особо протестировал установки.
– Зенитные комплексы Viktor просты в обслуживании и маневренные. Их легко скрыть на огневой позиции, а темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту позволяет надежно поражать воздушные цели на больших расстояниях, – сказал Наев.
Он отметил, что в сочетании с тепловизионным прицелом и коллиматорным целеуказателем это очень мощное оружие против беспилотников типа Shahed 136.
Фото: скриншот с видео
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова