Под Мелитополем партизаны уничтожили группу оккупантов — ЦНС

Партизаны в Запорожской области уничтожили группу оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что во временно оккупированном селе Чкалово, Мелитопольского района, партизаны уничтожили группу представителей российской оккупационной армии.

— Враг на временно оккупированных территориях Запорожской области не может чувствовать себя в безопасности. И не важно, они на фронте или в тылу. Украинское подполье работает и на днях ликвидировало группу российских военных, которые заняли один из домов местных, — информируют в ЦНС.

В то же время, по данным центра, среди оккупантов участились случаи дезертирства и отказов выполнять указания непосредственных командиров.

Центр национального сопротивления поблагодарил жителей на ВОТ за сообщения о местоположении и передвижениях российских военных.

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