Под Мелитополем партизаны уничтожили группу оккупантов — ЦНС
Партизаны в Запорожской области уничтожили группу оккупантов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что во временно оккупированном селе Чкалово, Мелитопольского района, партизаны уничтожили группу представителей российской оккупационной армии.
— Враг на временно оккупированных территориях Запорожской области не может чувствовать себя в безопасности. И не важно, они на фронте или в тылу. Украинское подполье работает и на днях ликвидировало группу российских военных, которые заняли один из домов местных, — информируют в ЦНС.
В то же время, по данным центра, среди оккупантов участились случаи дезертирства и отказов выполнять указания непосредственных командиров.
Центр национального сопротивления поблагодарил жителей на ВОТ за сообщения о местоположении и передвижениях российских военных.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова