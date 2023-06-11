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Суды рассматривают несколько исков о возвращении государству Киево-Печерской лавры — Ткаченко

Олександр Ткаченко
Фото: УНИАН

На рассмотрении судов находится несколько исков о возвращении в управление и пользование государства Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

— Сейчас несколько судебных исков находятся на рассмотрении — как от монастыря УПЦ (МП) против нас, против заповедника, против государства, так и наши иски по выполнению решений, которые были приняты правительством по возвращению управления Лавры к государству, — сказал он.

Он отметил, что на прошлой неделе министерство подало требование УПЦ МП передать все 79 зданий, которые осмотрела комиссия. Сейчас ожидается ответ.

— Это позволит двигаться в рамках закона для того, чтобы в первую очередь вернуть все здания, которые расположены на территории Нижней лавры, в собственность и пользование государства, которому они и так принадлежат, — добавил он.

10 марта 2023 года Национальный заповедник Киево-Печерская лавра сообщил, что расторгает договор о безвозмездном пользовании зданиями на территории заповедника со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП с 29 марта.

Речь шла о зданиях Нижней лавры, где расположен мужской монастырь. Договор аренды о пользовании зданиями со стороны УПЦ в Верхней лавре истек 31 декабря 2022 года. После этого Успенский собор и Трапезную церковь вернули в управление государства.

Работе комиссии пытались помешать представители УПЦ МП и неизвестные люди. Позже Хозяйственный суд Киева постановлением запретил препятствовать работе комиссии МКИП по принятию-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры до окончания судебного разбирательства.

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Источник: телемарафон

Киево-Печерская лавра, Александр Ткаченко, УПЦ МП
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