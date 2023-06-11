Как РФ благодаря Telegram-каналам составляет карту воздушной обстановки в Украине — объяснение ВСУ

Российские оккупанты используют информацию, которую распространяют некоторые украинские Telegram-каналы, чтобы составить для себя карту воздушной обстановки в Украине.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Украинской правде.

Он подчеркнул, что выкладывание работы противовоздушной обороны, особенно в режиме реального времени — это угроза.

— Простой пример: Киев, работает ПВО, с трех направлений люди сняли и выкладывают фото, или камеры наблюдения транслируют в режиме реального времени. Враг, как в кино, смотрит результат своей работы, делает выводы определенные и определяет точно по этим координатам, где может находиться комплекс ПВО, — пояснил Игнат.

В то же время он говорит, что публикация обломков ракет в сети и подобные кадры на телевидении также наносят вред.

— Мы показываем в телемарафоне или еще где-то: вот — обломок ракеты. А это лежит кусок Patriot. И, соответственно, что противник делает? “Посмотрите, чем укрнацисты обстреливают своих граждан”. Это используется врагом для пропаганды. Поэтому лучше этого не делать, — сказал представитель Воздушных сил.

Игнат отметил, что когда россияне получают дополнительную информацию, то делают выводы о точном расположении комплексов ПВО и могут нанести повторный удар.

Он пояснил, что есть система Вираж-планшет, которая показывает врагу эту воздушную обстановку. По его словам, когда Telegram-канал в реальном времени рассказывает о перемещении воздушных целей, о том, где их видно, а где нет, публикует скриншоты, то россияне получают информацию о расположении систем украинского ПВО.

Таким образом враг составляет из таких сообщений карту воздушной обстановки. Игнат отметил, что это очень опасно.

Напомним, 31 мая четырем блогерам, которые опубликовали работу Сил противовоздушной обороны во время российской атаки по Киеву 16 мая, сообщили о подозрении.

Фото: Медиацентр Украина

Источник : Украинская правда

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.