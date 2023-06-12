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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 12.06.2023 — ситуация на фронте

ЗСУ танк війна

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки состоялось 25 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 12.06.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 12 июня 2023 года

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев — Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовиж, Белополье, Александровка Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелечья, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузовое, Чугуновка и Амбарное на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Берестового. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской, а также Ивановка, Торское и Серебрянка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Новоселовское и Белогоровка на Луганщине и Ямполовка, Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Зализне и Пивничне Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. В то же время враг из артиллерии обстрелял Красногоровку, Острое, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Золотой Нивы, Благодатного, Большой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Обстрелял Водяное и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новоберислава и Казацкого Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 474-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: ОК Юг

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине
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