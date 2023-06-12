Карта боевых действий на 12.06.2023 — ситуация на фронте
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки состоялось 25 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 12.06.2023
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев — Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовиж, Белополье, Александровка Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелечья, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузовое, Чугуновка и Амбарное на Харьковщине.
На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Берестового. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.
На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской, а также Ивановка, Торское и Серебрянка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Новоселовское и Белогоровка на Луганщине и Ямполовка, Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Зализне и Пивничне Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. В то же время враг из артиллерии обстрелял Красногоровку, Острое, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Золотой Нивы, Благодатного, Большой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Обстрелял Водяное и Угледар.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новоберислава и Казацкого Херсонской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 474-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: ОК Юг
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова