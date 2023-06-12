Когда бронирование не освобождает мужчину от службы в армии: объяснение адвоката
Бронирование работников касается только военнообязанных, а не военнослужащих.
Об этом адвокат Виктория Кравченко рассказала на своем YouTube.
— Бронирование касается только военнообязанных и является для них основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь, освобождение от военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу, — отмечает адвокат.
Следовательно, если мужчина забронирован, когда он еще военнообязан, он сможет отказаться от службы, а если он уже служит, то освободиться на основании его бронирования он уже не может.
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