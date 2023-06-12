Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
В Египте акула приплыла к берегу и съела российского туриста
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Когда бронирование не освобождает мужчину от службы в армии: объяснение адвоката

Когда бронирование не освобождает мужчину от службы в армии: объяснение адвоката
Фото: Depositphotos

Бронирование работников касается только военнообязанных, а не военнослужащих.

Об этом адвокат Виктория Кравченко рассказала на своем YouTube.

— Бронирование касается только военнообязанных и является для них основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь, освобождение от военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу, — отмечает адвокат.

Следовательно, если мужчина забронирован, когда он еще военнообязан, он сможет отказаться от службы, а если он уже служит, то освободиться на основании его бронирования он уже не может.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какие есть виды повесток и где их могут вручить.

Война в Украине, мобілізація, Мужчины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Когда Украина получит истребители F-16 и готовы ли пилоты: Игнат ответил
Винищувачі F-16
Предварительно, точно в цель: в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов
Вибух
Освобождение трех населенных пунктов в Донецкой области и обмен пленными: 474-й день войны
Когда бронирование не освобождает мужчину от службы в армии: объяснение адвоката
Падают на землю и целуют флаг Украины: СБУ обнародовала эксклюзивное видео с обмена пленными
Когда бронирование не освобождает мужчину от службы в армии: объяснение адвоката
Одноклассники плевали в лицо: президент Чехии лично встретился с маленькой украинкой
Когда бронирование не освобождает мужчину от службы в армии: объяснение адвоката
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Моряк на псевдо Юг и доброволец Кабан погибли во время эвакуации в Херсоне — тела до сих пор ищут
Когда бронирование не освобождает мужчину от службы в армии: объяснение адвоката
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (11.06.2023)
Когда бронирование не освобождает мужчину от службы в армии: объяснение адвоката
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (11.06.2023)
Когда бронирование не освобождает мужчину от службы в армии: объяснение адвоката
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (11.06.2023)
Когда бронирование не освобождает мужчину от службы в армии: объяснение адвоката
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь