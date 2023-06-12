Почти 10 млн грн залога депутата Киевсовета Трубицына взыскали в доход государства – ВАКС

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 12 июня взыскала в доход государства 9,886 млн грн залога с депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, которого обвиняют в получении 1,39 млн грн взятки.

Суд удовлетворил требование прокурора САП в полном объеме, а также заочно изменил меру пресечения Трубицыну, который 5 июня объявлен в международный розыск, на содержание под стражей.

— После задержания лица будет решен вопрос о применении этой меры пресечения, — уточнили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Кроме того, суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора и постановил осуществлять специальное заочное судебное производство (in absentia) в отношении Трубицына.

Владислава Трубицына задержали в феврале 2022 года во время получения 1,39 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты залога в размере 14 млн 886 тыс. грн, который позже была уменьшен до 9 млн 886 тыс. грн.

Обвинительный акт в отношении депутата и еще пяти человек по этому делу рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

16 мая 2023 года Трубицын не явился на судебное заседание, а его адвокаты не могли сообщить о месте пребывания обвиняемого.

Позже стало известно, что он пересек границу Украины 13 мая.

Источник : САП

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