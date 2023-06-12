Не давали отступать “Штурму Z”: пленный сотрудник ФСБ на допросе о заградотрядах

Контрразведка СБУ обнародовала видео допроса двух пленных россиян. Один из них стоял на первой линии из числа так называемых штурмовиков Z, а другой — пулеметчик отдельной роты комендатуры ФСБ, который выполнял функции заградотряда, то есть стрелял в спины тем, кто на первой линии пытался отступить или убежать.

— После прибытия, ничего не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от “птичек”. Это квадрокоптеры. После этого приказали окапываться и держать оборону. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды…Расстреливают всех, кто будет убегать. Из-за этого я и попал в плен. Не побежал, чтобы свои не застрелили, — рассказал пленный “штурмовик Z”.

А сотрудник ФСБ говорит, что стоял на второй линии и не давал отступать “Штурму Z”, то есть выполнял фунции заградотряда.

— Приказ был при их отступлении бить на поражение, — объяснил он.

В плен попал во время минометного обстрела — получил тяжелое ранение, не смог выйти сам, а солдаты бросили. Его на утро нашли украинские военные.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.