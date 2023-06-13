Обсудили совместные проекты: Резников провел телефонный разговор с министром обороны Эстонии

В понедельник, 12 июня, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Об этом глава украинского оборонного ведомства сообщил в Twitter.

— Обсудили новые совместные проекты, направленные на укрепление обороноспособности Украины. Мы остаемся на связи и с нетерпением ждем предстоящей встречи в формате Рамштайн, — написал Резников.

Также министр поблагодарил Эстонию за “непоколебимую поддержку украинской армии”.

По словам Резникова, на следующем Рамштайн будут обсуждаться детали “самолетной коалиции” для Украины, а также предоставление ПВО, амуниции и артиллерии.

Он отметил, что Украина ожидает аналогичного уровня поддержки со стороны стран-партнеров.

Фото: Алексей Резников

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