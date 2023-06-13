Обсудили совместные проекты: Резников провел телефонный разговор с министром обороны Эстонии
В понедельник, 12 июня, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.
Об этом глава украинского оборонного ведомства сообщил в Twitter.
— Обсудили новые совместные проекты, направленные на укрепление обороноспособности Украины. Мы остаемся на связи и с нетерпением ждем предстоящей встречи в формате Рамштайн, — написал Резников.
Также министр поблагодарил Эстонию за “непоколебимую поддержку украинской армии”.
По словам Резникова, на следующем Рамштайн будут обсуждаться детали “самолетной коалиции” для Украины, а также предоставление ПВО, амуниции и артиллерии.
Он отметил, что Украина ожидает аналогичного уровня поддержки со стороны стран-партнеров.
Фото: Алексей Резников
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова