Станет сигналом для Путина: Блинкен анонсировал пакет поддержки Украины на саммите НАТО

Страны-члены НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе обеспечат Украине “мощный пакет” поддержки.

Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Я думаю, вы можете ожидать на саммите НАТО мощный пакет как политической, так и практической поддержки для Украины в будущем, — сказал он.

Блинкен убежден, что это станет сигналом для Путина, который, очевидно, хочет переждать, пока международное сообщество прекратит свою помощь.

Он подчеркнул, что цивилизованный мир, как и Украина, хочет достичь мира, который будет “справедливым и прочным”.

— Если и когда Россия будет готова присоединиться к этим условиям, мы все будем готовы это сделать. Но то, что мы видим сегодня — она не готова к этому, — отметил госсекретарь США.

Также Блинкен выразил надежду, что успешное наступление Украины заставит российского диктатора Путина начать переговоры о прекращении войны.

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