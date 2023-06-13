Станет сигналом для Путина: Блинкен анонсировал пакет поддержки Украины на саммите НАТО
Страны-члены НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе обеспечат Украине “мощный пакет” поддержки.
Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
— Я думаю, вы можете ожидать на саммите НАТО мощный пакет как политической, так и практической поддержки для Украины в будущем, — сказал он.
Блинкен убежден, что это станет сигналом для Путина, который, очевидно, хочет переждать, пока международное сообщество прекратит свою помощь.
Он подчеркнул, что цивилизованный мир, как и Украина, хочет достичь мира, который будет “справедливым и прочным”.
— Если и когда Россия будет готова присоединиться к этим условиям, мы все будем готовы это сделать. Но то, что мы видим сегодня — она не готова к этому, — отметил госсекретарь США.
Также Блинкен выразил надежду, что успешное наступление Украины заставит российского диктатора Путина начать переговоры о прекращении войны.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова