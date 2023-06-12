У оккупантов участились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях на Луганщине — Генштаб
На временно оккупированной территории Луганской области участились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях “Шторм-z” российских оккупационных войск.
Самовольный побег с боевых позиций оккупантов в Генштабе ВСУ объясняют успешными действиями Сил обороны Украины. Об этом говорится в вечерней сводке 12 июня.
Также сообщается о дезертирстве около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, которые были обещаны оккупантам российским военным руководством.
В Генштабе сообщили, что в затопленной Голой Пристани на Херсонщине российские оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки.
При этом они уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют во временно оккупированный украинский Крым и Краснодар Российской Федерации.
Кроме того, в Генштабе отчитались об успехах авиации Сил обороны, которая за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, два зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и три его артиллерийских подразделения на огневых позициях.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш