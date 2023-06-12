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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

У оккупантов участились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях на Луганщине — Генштаб

російський окупант
Фото: Getty Images

На временно оккупированной территории Луганской области участились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях “Шторм-z” российских оккупационных войск.

Самовольный побег с боевых позиций оккупантов в Генштабе ВСУ объясняют успешными действиями Сил обороны Украины. Об этом говорится в вечерней сводке 12 июня.

Также сообщается о дезертирстве около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, которые были обещаны оккупантам российским военным руководством.

В Генштабе сообщили, что в затопленной Голой Пристани на Херсонщине российские оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки.

При этом они уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют во временно оккупированный украинский Крым и Краснодар Российской Федерации.

Кроме того, в Генштабе отчитались об успехах авиации Сил обороны, которая за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, два зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и три его артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, ВСУ
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