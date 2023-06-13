Громко в старом городе: в Крыму раздались взрывы

На временно оккупированном Крымском полуострове раздались взрывы.

Об этом пишут в Telegram-пабликах.

— В оккупированном Крыму — “бавовна”: местные слышали громкий взрыв в Кировском районе, ориентировочно, город Старый Крым, — говорится в сообщении.

Официальной информации пока нет.

Напомним, что в Крыму произошел взрыв на железнодорожном пути. По предварительной информации, повреждены колеи и грузовой локомотив.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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