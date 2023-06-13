Громко в старом городе: в Крыму раздались взрывы
На временно оккупированном Крымском полуострове раздались взрывы.
Об этом пишут в Telegram-пабликах.
— В оккупированном Крыму — “бавовна”: местные слышали громкий взрыв в Кировском районе, ориентировочно, город Старый Крым, — говорится в сообщении.
Официальной информации пока нет.
Напомним, что в Крыму произошел взрыв на железнодорожном пути. По предварительной информации, повреждены колеи и грузовой локомотив.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова