Морские пехотинцы показали кадры из освобожденной Макаровки в Донецкой области

Военные 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского показали видеокадры из освобожденного села Макаровка в Донецкой области.

Видео морпехи опубликовали в Facebook.

Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. В этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области, отмечается в сообщении.

Во время освобождения села часть личного состава оккупантов уничтожили, часть взяли в плен, а часть сбежала.

На кадрах видно, как военные на тяжелой технике продвигаются по полевым дорогам и в самом селе. Слышны звуки взрывов. Все дома в селе уничтожены.

Морпехи говорят, что оккупанты все равно хотят вернуть контроль над этим селом.

Сейчас в населенном пункте продолжаются стабилизационные действия.

Стоит заметить, что село Макаровка освободили 11 июня.

Ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Сторожевое и подняли там государственный флаг. 11 июня стало известно об освобождении села Нескучное Донецкой области.

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