Морские пехотинцы показали кадры из освобожденной Макаровки в Донецкой области
Военные 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского показали видеокадры из освобожденного села Макаровка в Донецкой области.
Видео морпехи опубликовали в Facebook.
Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. В этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области, отмечается в сообщении.
Во время освобождения села часть личного состава оккупантов уничтожили, часть взяли в плен, а часть сбежала.
На кадрах видно, как военные на тяжелой технике продвигаются по полевым дорогам и в самом селе. Слышны звуки взрывов. Все дома в селе уничтожены.
Морпехи говорят, что оккупанты все равно хотят вернуть контроль над этим селом.
Сейчас в населенном пункте продолжаются стабилизационные действия.
Стоит заметить, что село Макаровка освободили 11 июня.
Ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Сторожевое и подняли там государственный флаг. 11 июня стало известно об освобождении села Нескучное Донецкой области.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова