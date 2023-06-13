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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На Херсонщине расширили перечень запретов и ограничений: коснутся продажи рыбы и алкоголя

Підрив Каховської ГЕС - Херсон
Фото: УНИАН

В Херсоне и области ввели ряд ограничений после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС. Это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Он отметил, что состоялось заседание Совета обороны Херсонской области, во время которого обсудили ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС, защиту людей, а также поддержку военных.

Отныне на деоккупированных территориях Херсонской области запрещен:

  • въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения;
  • с 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00;
  • стихийная продажа водных биоресурсов (рыба, раки и т.д.);
  • въезд в микрорайон Корабел в Херсоне;
  • проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха.

При этом категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных возле позиций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Прокудин добавил, что после проведения обследования и выяснения ситуации с безопасностью откроют въезд в микрорайон Корабел для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье.

Кроме этого, в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.

В ОВА просят жителей области отнестись с пониманием к вынужденным ограничениям и неуклонно их соблюдать, ведь решения приняты для безопасности людей.

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Каховська ГЕС, Новости Херсона, Херсон, Херсонская область
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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