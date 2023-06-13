Оккупанты ежедневно подрывают гидротехнические сооружения, где контратакуют ВСУ – Минобороны
Российские военные ежедневно подрывают гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют украинские войска.
Об этом заявил во время круглого стола в Military media center представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны майор Владислав Дударь.
Он отметил, что российские войска заминировали множество гидротехнических сооружений Запорожской и Херсонской областей.
– Они сейчас ежедневно подрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения, – сказал Дударь.
По его словам, последствия этих действий пока не масштабны. От каждого такого подрыва страдают сельскохозяйственные угодья одного-двух селений, однако это происходит регулярно.
К слову, ранее в NYT писали, что понадобятся недели или месяцы, чтобы оценить успех атак, совершенных Украиной на прошлой неделе на широкой линии фронта.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова