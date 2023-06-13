Оккупанты ежедневно подрывают гидротехнические сооружения, где контратакуют ВСУ – Минобороны

Российские военные ежедневно подрывают гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют украинские войска.

Об этом заявил во время круглого стола в Military media center представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны майор Владислав Дударь.

Он отметил, что российские войска заминировали множество гидротехнических сооружений Запорожской и Херсонской областей.

– Они сейчас ежедневно подрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения, – сказал Дударь.

По его словам, последствия этих действий пока не масштабны. От каждого такого подрыва страдают сельскохозяйственные угодья одного-двух селений, однако это происходит регулярно.

К слову, ранее в NYT писали, что понадобятся недели или месяцы, чтобы оценить успех атак, совершенных Украиной на прошлой неделе на широкой линии фронта.

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