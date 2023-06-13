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Резников встретился с послом США и новоназначенным атташе по обороне: о чем говорили

Резников встретился с послом США и новоназначенным атташе по обороне: о чем говорили
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников в Киеве провел встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк и новоназначенным атташе по вопросам обороны при посольстве США бригадным генералом Киплингом Кахлером.

На сайте Минобороны отмечается, что Резников поздравил Кахлера с назначением на должность и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и наращивание взаимовыгодных отношений в оборонной сфере.

Кроме того, министр поблагодарил американскую сторону за поддержку Украины, мощную материально-техническую помощь и твердую позицию в отстаивании интересов Украины на международной арене.

— Были обговорены текущие и перспективные направления сотрудничества с целью усиления возможностей ВСУ для приближения победы Украины в развязанной РФ войне, — сказано в сообщении.

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Во встрече приняли участие первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк, заместители министра Александр Полищук, Владимир Гаврилов и Денис Шарапов.

Источник: Минобороны
Война в Украине, Міноборони, Алексей Резников, США
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