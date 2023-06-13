РФ пытается вернуть Макаровку под свой контроль, стирая с лица земли — ВСУ

Российские войска пытаются вернуть деоккупированную Макаровку Донецкой области под свой контроль, буквально стирая село с земли, применяя авиацию, артиллерию и даже были попытки задействовать тяжелую огнеметную систему Солнцепек.

Об этом сообщил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона Єдині новини.

— В Макаровке продолжаются стабилизационные мероприятия, которые осуществляются морпехами 35 бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В этом районе заметно передвижение подразделений “Z”. Враг проводил также безуспешные наступательные действия в районе Бдагодатного — это еще одно деоккупированное село, — подчеркнул он.

По его словам, на Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении своих наступательных действий в районах Марьинки и Авдеевки, но безуспешно. В частности, на Марьинском направлении украинские военные отбили все 14 атак оккупантов.

Шершень добавил, что именно сюда враг перебрасывает для подкрепления подразделения из Херсонщины.

— Помечено перемещение отрядов Ахмат Юг, здесь также идентифицированы чеченские отряды Ахмат Север. Вероятно, происходит ротация, — сказал он.

Два дня назад украинские военные освободили село Макаровка Донецкой области от российских оккупантов.

Фото: скрин видео

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