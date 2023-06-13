РФ пытается вернуть Макаровку под свой контроль, стирая с лица земли — ВСУ
Российские войска пытаются вернуть деоккупированную Макаровку Донецкой области под свой контроль, буквально стирая село с земли, применяя авиацию, артиллерию и даже были попытки задействовать тяжелую огнеметную систему Солнцепек.
Об этом сообщил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона Єдині новини.
— В Макаровке продолжаются стабилизационные мероприятия, которые осуществляются морпехами 35 бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В этом районе заметно передвижение подразделений “Z”. Враг проводил также безуспешные наступательные действия в районе Бдагодатного — это еще одно деоккупированное село, — подчеркнул он.
По его словам, на Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении своих наступательных действий в районах Марьинки и Авдеевки, но безуспешно. В частности, на Марьинском направлении украинские военные отбили все 14 атак оккупантов.
Шершень добавил, что именно сюда враг перебрасывает для подкрепления подразделения из Херсонщины.
— Помечено перемещение отрядов Ахмат Юг, здесь также идентифицированы чеченские отряды Ахмат Север. Вероятно, происходит ротация, — сказал он.
Два дня назад украинские военные освободили село Макаровка Донецкой области от российских оккупантов.
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова