Россияне обстреляли Херсонскую область, погиб священник
Российская армия из артиллерии обстреляла Белозерку в Херсонской области. Оккупанты попали во двор церкви.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
В результате обстрелов погиб священник, ему было 72 года. Также ранения получила 76-летняя женщина.
— В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры, — отметил Ермак.
В ночь на 13 июня в результате вражеской ракетной атаки по городу Кривой Рог погибли 10 человек, еще 28 получили ранения. Спасательная операция продолжается.
Источник, фото: Андрей Ермак
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова