Суд отказал УПЦ МП в доступе к Лавре и проведении там богослужений — Ткаченко

Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в иске относительно доступа к Киево-Печерской лавре и проведения там богослужений.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он отметил, что представители УПЦ МП требовали “устранить препятствия” в пользовании имуществом Лавры, фактически они хотели получить разрешение на доступ к помещениям и проведение богослужений.

— Представители Мужского Монастыря УПЦ не прибыли на заседание и подавали ходатайства о переносе, которые были отклонены судом, как необоснованные. Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ, — проинформировал Ткаченко.

Ранее министр сообщал, что УПЦ МП в установленный срок не подписала акты приема-передачи государственного имущества Киево-Печерской лавры.

Это и все другие препятствия будут приобщены к судебному делу.

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