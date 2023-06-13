Суд отказал УПЦ МП в доступе к Лавре и проведении там богослужений — Ткаченко
Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в иске относительно доступа к Киево-Печерской лавре и проведения там богослужений.
Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Он отметил, что представители УПЦ МП требовали “устранить препятствия” в пользовании имуществом Лавры, фактически они хотели получить разрешение на доступ к помещениям и проведение богослужений.
— Представители Мужского Монастыря УПЦ не прибыли на заседание и подавали ходатайства о переносе, которые были отклонены судом, как необоснованные. Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ, — проинформировал Ткаченко.
Ранее министр сообщал, что УПЦ МП в установленный срок не подписала акты приема-передачи государственного имущества Киево-Печерской лавры.
Это и все другие препятствия будут приобщены к судебному делу.
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