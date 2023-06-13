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Валентина Чорна, редактор ленты

В Днепре прогремел взрыв — воздушная тревога не объявлена

Вибух

Днем 13 июня в Днепре прогремел взрыв.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Официального подтверждения информации пока нет.

На момент взрыва воздушная тревога в городе не была объявлена.

Напомним, что в ночь на 13 июня российские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области.

Оккупанты попали ракетой в жилую пятиэтажку. Известно о 11 погибших, еще 28 человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Днепр, Російська агресія
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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