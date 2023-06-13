В Днепре прогремел взрыв — воздушная тревога не объявлена
Днем 13 июня в Днепре прогремел взрыв.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Официального подтверждения информации пока нет.
На момент взрыва воздушная тревога в городе не была объявлена.
Напомним, что в ночь на 13 июня российские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области.
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