В Киеве на мосту Патона обнаружили повреждение теплосети, место утечки уже локализовали
На мосту Патона в Киеве локализовали повреждение теплосети.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
— На гидравлическую прочность и плотность проверяют теплосеть под мостом Патона. Магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки. Сегодня в 13:30 в результате испытаний здесь было обнаружено повреждение, — говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийная бригада Киевтеплоэнерго оперативно локализовала место утечки.
На данный момент продолжается подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы.
Напомним, гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону, чтобы своевременно выявить “слабые” места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности во время отопительного периода.
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