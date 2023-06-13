В Киеве на мосту Патона обнаружили повреждение теплосети, место утечки уже локализовали

На мосту Патона в Киеве локализовали повреждение теплосети.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

— На гидравлическую прочность и плотность проверяют теплосеть под мостом Патона. Магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки. Сегодня в 13:30 в результате испытаний здесь было обнаружено повреждение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийная бригада Киевтеплоэнерго оперативно локализовала место утечки.

На данный момент продолжается подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы.

Напомним, гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону, чтобы своевременно выявить “слабые” места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности во время отопительного периода.

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